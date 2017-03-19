Горнолыжница Тесса Ворле завоевала малый Хрустальный глобус в гигантском слаломе
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Французская горнолыжница Тесса Ворле одержала победу в зачете гигантского слалома в Кубке мира.
На заключительном этапе Кубка мира в Аспене (США) Ворле в воскресенье заняла пятое место, которое позволило француженке сохранить лидерство в борьбе за малый Хрустальный глобус в гигантском слаломе. Победу с результатом 1 минута 58,01 секунды одержала итальянка Федерика Бриньоне. Второй стала итальянка София Годжиа (+1,44 секунды). Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница Италии Марта Бассино (+1,47).
В общем зачете данной дисциплины победу одержала Тесса Ворле, набравшая по итогам сезона 685 очков, и завоевала малый глобус. Второй стала американка Микаэла Шиффрин, в активе которой 600 баллов. Замкнула тройку лучших София Годжиа (405).
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