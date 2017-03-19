Горнолыжница Тесса Ворле завоевала малый Хрустальный глобус в гигантском слаломе

На заключительном этапе Кубка мира в Аспене (США) Ворле в воскресенье заняла пятое место, которое позволило француженке сохранить лидерство в борьбе за малый Хрустальный глобус в гигантском слаломе. Победу с результатом 1 минута 58,01 секунды одержала итальянка Федерика Бриньоне. Второй стала итальянка София Годжиа (+1,44 секунды). Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница Италии Марта Бассино (+1,47).

В общем зачете данной дисциплины победу одержала Тесса Ворле, набравшая по итогам сезона 685 очков, и завоевала малый глобус. Второй стала американка Микаэла Шиффрин, в активе которой 600 баллов. Замкнула тройку лучших София Годжиа (405).