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19 марта 2017, 21:25 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Польский летающий лыжник Камил Стох победил на этапе Кубка мира в Викерсунне

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Поляк Камил Стох стал победителем соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Викерсунне.

По сумме двух прыжков Стох набрал 466,6 балла. Второе место занял 44-летний японец Нориаки Касай (448,0). Тройку призеров замкнул австриец Михаэль Хайбёк (430,4).

Россиянин Евгений Климов не смог квалифицироваться во вторую попытку, став в итоговом протоколе 36-м.

Заключительный этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 марта в словенской Планице.
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Лыжник Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде

Лыжник Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 44,5 секунды.
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