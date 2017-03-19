Польский летающий лыжник Камил Стох победил на этапе Кубка мира в Викерсунне
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Поляк Камил Стох стал победителем соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Викерсунне.
По сумме двух прыжков Стох набрал 466,6 балла. Второе место занял 44-летний японец Нориаки Касай (448,0). Тройку призеров замкнул австриец Михаэль Хайбёк (430,4).
Россиянин Евгений Климов не смог квалифицироваться во вторую попытку, став в итоговом протоколе 36-м.
Заключительный этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 марта в словенской Планице.
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