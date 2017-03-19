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19 марта 2017, 20:48 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 44,5 секунды.

Вторым стал канадец Алекс Харви, уступивший Клебо по результатам фотофиниша. Третье место у норвежца Никласа Дюрхауга (отставание — 0,1 секунды).

Россиянин Андрей Ларьков занял восьмое место (+27,6), Александр Бессмертных — 14-е (+1.45,9).

В общем зачете Кубка мира победу одержал норвежец Мартин Сундбю (1626 очков), вторым стал россиянин Сергей Устюгов (1176). Оба спортсмена пропустили финальный этап.
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