Лыжник Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде

Вторым стал канадец Алекс Харви, уступивший Клебо по результатам фотофиниша. Третье место у норвежца Никласа Дюрхауга (отставание — 0,1 секунды).

Россиянин Андрей Ларьков занял восьмое место (+27,6), Александр Бессмертных — 14-е (+1.45,9).

В общем зачете Кубка мира победу одержал норвежец Мартин Сундбю (1626 очков), вторым стал россиянин Сергей Устюгов (1176). Оба спортсмена пропустили финальный этап.