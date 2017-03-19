Немецкий двоеборец Эрик Френцель победил на этапе КМ в Шонахе и выиграл общий зачет

Френцель в воскресенье, став восьмым в прыжках на лыжах с трамплина, первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке, показав результат 28 минут 49,7 секунды. Второе место занял француз Франсуа Бро (+7,7 секунды). Замкнул тройку лучших японец Акито Ватабе (+11,2).

В общем зачете Френцель набрал 1734 очка и в пятый раз подряд занял первое место в общем зачете Кубка мира. Вторым стал немец Йоханнес Ридзек, набравший 1609 баллов. Третье место занял Ватабе, в активе которого 1086 очков.