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19 марта 2017, 20:33 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немецкий двоеборец Эрик Френцель победил на этапе КМ в Шонахе и выиграл общий зачет

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Немец Эрик Френцель стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжному двоеборью, сделав победный дубль на заключительном этапе в Шонахе (Германия).

Френцель в воскресенье, став восьмым в прыжках на лыжах с трамплина, первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке, показав результат 28 минут 49,7 секунды. Второе место занял француз Франсуа Бро (+7,7 секунды). Замкнул тройку лучших японец Акито Ватабе (+11,2).

В общем зачете Френцель набрал 1734 очка и в пятый раз подряд занял первое место в общем зачете Кубка мира. Вторым стал немец Йоханнес Ридзек, набравший 1609 баллов. Третье место занял Ватабе, в активе которого 1086 очков.
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