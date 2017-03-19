Лыжница Бьорген победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген одержала победу в гонке преследования свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 22 минуты 36,1 секунды.
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Второй стала ее соотечественница Хейди Венг (отставание — 1,2 секунды), третьей — шведка Стина Нильссон (+1.00,0).
Россиянка Юлия Белорукова заняла 22-е место (+2.35,9), Юлия Чекалева — 23-е (+2.55,7), Анастасия Седова — 26-е (+2.57,7).
В общем зачете Кубка мира победу одержала Венг (2032 очка), второй стала финка Криста Пармакоски (1618), третьей — норвежка Ингвильд Остберг (1517). Лучшая из россиянок Юлия Чекалева расположилась на 11-й строчке (567), Наталья Матвеева стала 30-й (242), Юлия Белорукова — 32-й (201), Полина Кальсина — 37-й (167), Анастасия Седова — 40-й (146), Елена Соболева — 46-й (128).
Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой преследования у мужчин.
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