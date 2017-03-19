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19 марта 2017, 18:38 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Французская фристайлистка Леде стала чемпионкой мира в слоуп-стайле

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Французская фристайлистка Тесс Леде одержала победу в дисциплине слоуп-стайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходил на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.

Россиянка Лана Прусакова стала 15-й. Увеличить
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Второе место заняла шведка Эмма Дальстром, третьей стала Изабель Аткин из Великобритании.

Россиянка Лана Прусакова стала 15-й, Анастасия Таталина — 18-й.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал Макрэй Уильямс из США, второе место занял его соотечественник Гас Кенворти, третье — британец Джеймс Вудс. Россиянин Денис Некрасов стал 27-м.
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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в канадском Квебеке. Спортсмен показал время 37 минут 6,1 секунды.
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