Клэбо и Венг выиграли гонки преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в канадском Квебеке. Спортсмен показал время 37 минут 6,1 секунды.
Вторым финишировал его соотечественник Никлас Дюрхауг (отставание 22,8 секунды), третьим — канадец Алекс Харви (+23,3).
Россиянин Андрей Ларьков стал шестым (+53,6), Александр Бессмертных — 13-м (+1.08,0).
В гонке преследования на 10 км у женщин весь пьедестал заняли норвежки: золото завоевала Хейди Венг (26.44,4), серебро — Марит Бьорген (+1,0), бронзу — Ингвиль Флугстад Эстберг (+28,8).
Россиянка Юлия Белорукова стала 19-й (+1.40,1), Анастасия Седова — 25-й (+1.51,6), Юлия Чекалева — 27-й (+2.00,5).
Этап Кубка мира в Квебеке завершится 19 марта.
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