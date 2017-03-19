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19 марта 2017, 1:28 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

«Летающий» лыжник Крафт установил мировой рекорд на этапе Кубка мира

Австриец Штефан Крафт установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Викерсунде.

Австриец <span class=error>Штефан</span> <span class=error>Крафт</span> установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Викерсунде. Увеличить
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В командных соревнованиях Крафт выступал за свою команду первым, и прыгнул на 253,5 м. При этом ранее норвежец Роберт Йоханссон прыгнул на 252 м, что также перекрыло существовавший на тот момент рекорд мира — 251,5 м. Предыдущее достижение принадлежало ещё одному норвежцу Андерсу Фаннемелю.

Победу в командных соревнованиях одержала сборная Норвегии, в то время как автрийцы стали лишь третьими.
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