«Летающий» лыжник Крафт установил мировой рекорд на этапе Кубка мира
Австриец Штефан Крафт установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Викерсунде.
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В командных соревнованиях Крафт выступал за свою команду первым, и прыгнул на 253,5 м. При этом ранее норвежец Роберт Йоханссон прыгнул на 252 м, что также перекрыло существовавший на тот момент рекорд мира — 251,5 м. Предыдущее достижение принадлежало ещё одному норвежцу Андерсу Фаннемелю.
Победу в командных соревнованиях одержала сборная Норвегии, в то время как автрийцы стали лишь третьими.
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