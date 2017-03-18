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18 марта 2017, 23:50 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла слалом в Финале Кубка мира в Аспене

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Словачка Петра Влхова стала победительницей соревнований в слаломе на заключительном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Аспене (США).

В субботу по сумме двух попыток Влхова показала результат 1 минута 32,00 секунды. Второе место заняла американка Микаэла Шиффрин (+0,24 секунды), в пятницу досрочно завоевавшая большой Хрустальный глобус. Тройку призеров замкнула шведка Фрида Хансдоттер (+0,35).

Малый Хрустальный глобус в слаломе также выиграла Шиффрин, в активе которой 840 очков. Второй стала словачка Вероника Велес-Зузулова (565), третьей — швейцарка Венди Хольденер (455).
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