Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла слалом в Финале Кубка мира в Аспене

В субботу по сумме двух попыток Влхова показала результат 1 минута 32,00 секунды. Второе место заняла американка Микаэла Шиффрин (+0,24 секунды), в пятницу досрочно завоевавшая большой Хрустальный глобус. Тройку призеров замкнула шведка Фрида Хансдоттер (+0,35).

Малый Хрустальный глобус в слаломе также выиграла Шиффрин, в активе которой 840 очков. Второй стала словачка Вероника Велес-Зузулова (565), третьей — швейцарка Венди Хольденер (455).