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18 марта 2017, 22:08 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Норвежские летающие лыжники выиграли командные соревнования на домашнем этапе КМ

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Мужская сборная Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунне.

Норвежцы в сумме набрали 1572,6 балла. Вторыми стали поляки (1538,6 очка). Тройку призеров замкнули австрийцы (1465,4). Сборная России (Александр Баженов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров, Евгений Климов) заняла 11-е место.

Этап Кубка мира в Викерсунне завершится в воскресенье.
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