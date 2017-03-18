Норвежские летающие лыжники выиграли командные соревнования на домашнем этапе КМ
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунне.
Норвежцы в сумме набрали 1572,6 балла. Вторыми стали поляки (1538,6 очка). Тройку призеров замкнули австрийцы (1465,4). Сборная России (Александр Баженов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров, Евгений Климов) заняла 11-е место.
Этап Кубка мира в Викерсунне завершится в воскресенье.
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