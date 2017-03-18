Немецкий двоеборец Френцель победил в первом старте на этапе Кубка мира в Шонахе

Френцель в субботу, став седьмым в прыжках на лыжах с трамплина, первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке, показав результат 28 минут 14,0 секунды. Второе место занял австриец Вильгельм Денифль (+3,4 секунды). Тройку призеров замкнул немец Йоханнес Ридзек (+7,1).

Россияне участия в старте не принимали.

Второй старт в рамках заключительного этапа в Шонахе пройдет в воскресенье и определит обладателя большого Хрустального глобуса по итогам сезона-2016/17. На данный момент с 1634 очками лидирует Френцель, на 54 балла опережая ближайшего преследователя Ридзека.