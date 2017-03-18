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18 марта 2017, 21:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немецкий двоеборец Френцель победил в первом старте на этапе Кубка мира в Шонахе

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Немец Эрик Френцель выиграл первый старт в рамках заключительного этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Шонахе (Германия).

Френцель в субботу, став седьмым в прыжках на лыжах с трамплина, первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке, показав результат 28 минут 14,0 секунды. Второе место занял австриец Вильгельм Денифль (+3,4 секунды). Тройку призеров замкнул немец Йоханнес Ридзек (+7,1).

Россияне участия в старте не принимали.

Второй старт в рамках заключительного этапа в Шонахе пройдет в воскресенье и определит обладателя большого Хрустального глобуса по итогам сезона-2016/17. На данный момент с 1634 очками лидирует Френцель, на 54 балла опережая ближайшего преследователя Ридзека.
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