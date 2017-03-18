Российский лыжник Бессмертных стал третьим в гонке на 15 км на этапе КМ в Квебеке

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Бессмертных в субботу уступил 0,8 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды.

Вторым финишировал еще один норвежский лыжник Никлас Дюрхёуг (+0,5). Россиянин Андрей Ларьков (+3,7) стал девятым.

Этап в Квебеке у мужчин завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 15 км.