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18 марта 2017, 21:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российский лыжник Бессмертных стал третьим в гонке на 15 км на этапе КМ в Квебеке

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Россиянин Александр Бессмертных занял третье место в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.

Россиянин Александр Бессмертных занял третье место в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке. Увеличить
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Бессмертных в субботу уступил 0,8 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды.

Вторым финишировал еще один норвежский лыжник Никлас Дюрхёуг (+0,5). Россиянин Андрей Ларьков (+3,7) стал девятым.

Этап в Квебеке у мужчин завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 15 км.
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