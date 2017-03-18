Российский лыжник Бессмертных стал третьим в гонке на 15 км на этапе КМ в Квебеке
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Россиянин Александр Бессмертных занял третье место в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бессмертных в субботу уступил 0,8 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды.
Вторым финишировал еще один норвежский лыжник Никлас Дюрхёуг (+0,5). Россиянин Андрей Ларьков (+3,7) стал девятым.
Этап в Квебеке у мужчин завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 15 км.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter