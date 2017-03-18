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18 марта 2017, 19:01 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Шведский фристайлист Норберг стал чемпионом мира в ски-кроссе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Шведский фристайлист Виктор Эхлинг Норберг завоевал золото в ски-кроссе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.

Второе место занял Джейми Преббл из Новой Зеландии. Увеличить
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Второе место занял Джейми Преббл из Новой Зеландии, третье — француз Франсуа Пласе.

Россиянин Игорь Омелин стал 11-м, Семен Денщиков — 16-м, Егор Коротков — 31-м, Кирилл Меренков — 36-м.

В аналогичной дисциплине у женщин победила Сандра Наслунд, второй стала Фанни Смит из Швейцарии, третьей — француженка Офелье Давид. Россиянка Анастасия Чирцова заняла 10-е место, Виктория Завадовская — 16-е, Майя Аверьянова — 18-е.

Чемпионат мира завершится 19 марта.
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