Шведский фристайлист Норберг стал чемпионом мира в ски-кроссе
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Шведский фристайлист Виктор Эхлинг Норберг завоевал золото в
ски-кроссе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.
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Второе место занял Джейми Преббл из Новой Зеландии, третье — француз Франсуа Пласе.
Россиянин Игорь Омелин стал 11-м, Семен Денщиков — 16-м, Егор Коротков — 31-м, Кирилл Меренков — 36-м.
В аналогичной дисциплине у женщин победила Сандра Наслунд, второй стала Фанни Смит из Швейцарии, третьей — француженка Офелье Давид. Россиянка Анастасия Чирцова заняла 10-е место, Виктория Завадовская — 16-е, Майя Аверьянова — 18-е.
Чемпионат мира завершится 19 марта.
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