Бьорген выиграла масс-старт в Квебек-Сити
Норвежка Марит Бьорген одержала победу в
масс-старте на 10 километров на заключительном этапе Кубка мира в Квебек-Сити.
Второй стала ее соотечественница Хейди Венг. Третьей стала финка Криста Парамкоски. Лучшая из россиянок — Юлия Белорукова — пришла к финишу 20-й.
Кубок мира.
Женщины.
Дистанционные соревнования.
1. Бьорген (Норвегия) — 24.23,6.
2. Х. Венг (Норвегия) — отставание 0,6.
3. Пармакоски (Финляндия) — 2,9.
4. Остберг (Норвегия) — 7,8.
5. Фессель (Германия) — 18,6.
6. Калла (Швеция) — 18,8.
20. БЕЛОРУКОВА (Россия) — 50,7.
21. СЕДОВА (Россия) — 53,6.
24. ЧЕКАЛЕВА (Россия) — 1.03,8.
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