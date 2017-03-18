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18 марта 2017, 18:40 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Бьорген выиграла масс-старт в Квебек-Сити

Норвежка Марит Бьорген одержала победу в масс-старте на 10 километров на заключительном этапе Кубка мира в Квебек-Сити.

Второй стала ее соотечественница Хейди Венг. Третьей стала финка Криста Парамкоски. Лучшая из россиянок — Юлия Белорукова — пришла к финишу 20-й.

Квебек-Сити (Канада).

Кубок мира.

Женщины.

Дистанционные соревнования.

Масс-старт, 10 км (К).

1. Бьорген (Норвегия) — 24.23,6.

2. Х. Венг (Норвегия) — отставание 0,6.

3. Пармакоски (Финляндия) — 2,9.

4. Остберг (Норвегия) — 7,8.

5. Фессель (Германия) — 18,6.

6. Калла (Швеция) — 18,8.

20. БЕЛОРУКОВА (Россия) — 50,7.

21. СЕДОВА (Россия) — 53,6.

24. ЧЕКАЛЕВА (Россия) — 1.03,8.
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