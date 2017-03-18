Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29123182/
18 марта 2017, 14:56 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Второй супергигант на Сахалине выиграли Прокопьева и Хадалин

Во второй день финального этапа Кубка Азии (Far East Cup) по горнолыжному спорту на Сахалине состоялся второй супергигант.

У женщин, как и в первый день соревнований, быстрее всех была россиянка Александра Прокопьева. Результат ее заезда — 1.08,31. Второе время на трассе показала еще одна представительница нашей страны — Мария Бедарева. Она уступила Прокопьевой 19 сотых секунды. Тройку призеров замкнула россиянка Юлия Плешкова с отставанием 0,32 секунды от победительницы. Лучшей из иностранных участниц стала словенка Маруся Ферк, занявшая четвертое место с проигрышем ровно в полсекунды Прокопьевой.

В мужском противостоянии лучшим стал спортсмен из Словении Стефан Хадалин. Он преодолел дистанцию за 1.05,07. 6 сотых секунды словенцу проиграл Кристоф Крыжл из Чехии. Победитель первого дня состязаний итальянец Рикардо Тонетти финишировал с третьим результатом (1.05,35). Лучший из россиян — Павел Трихичев завершил заезд с четвертым временем, уступив бронзовому призеру 13 сотых секунды.

Завтра соревнования Кубка Азии на Сахалине будут продолжены гонками в слаломе-гиганте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Отказ Штухец от слалома в Аспене принес горнолыжнице Шиффрин победу в общем зачете КМ

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин благодаря отказу словенки Илки Штухец от старта в слаломе на заключительном этапе Кубка мира в Аспене (США) досрочно обеспечила себе победу в общем зачете турнира в сезоне-2016/17, сообщает АП.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка