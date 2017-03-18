Второй супергигант на Сахалине выиграли Прокопьева и Хадалин

У женщин, как и в первый день соревнований, быстрее всех была россиянка Александра Прокопьева. Результат ее заезда — 1.08,31. Второе время на трассе показала еще одна представительница нашей страны — Мария Бедарева. Она уступила Прокопьевой 19 сотых секунды. Тройку призеров замкнула россиянка Юлия Плешкова с отставанием 0,32 секунды от победительницы. Лучшей из иностранных участниц стала словенка Маруся Ферк, занявшая четвертое место с проигрышем ровно в полсекунды Прокопьевой.

В мужском противостоянии лучшим стал спортсмен из Словении Стефан Хадалин. Он преодолел дистанцию за 1.05,07. 6 сотых секунды словенцу проиграл Кристоф Крыжл из Чехии. Победитель первого дня состязаний итальянец Рикардо Тонетти финишировал с третьим результатом (1.05,35). Лучший из россиян — Павел Трихичев завершил заезд с четвертым временем, уступив бронзовому призеру 13 сотых секунды.