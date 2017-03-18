Сундбю победил в марафоне в Норвегии, несмотря на то, что был сбит снегоходом

За 21,5 км до финиша снегоход задел Сундбю, тот упал, но вскоре поднялся и продолжил гонку.



Этот инцидент не помешал Мартину Йонсруду победить в марафоне протяжённостью 54 км, проходившем между городами Рена и Лиллехаммер. Россиянин Илья Черноусов показал 18-й результат, а среди женщин первенствовала полька Юстина Ковальчик.



Увидеть момент, когда Сундбю был сбит снегоходом, можно на сайте норвежского телеканала.