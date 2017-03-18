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18 марта 2017, 14:09 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Сундбю победил в марафоне в Норвегии, несмотря на то, что был сбит снегоходом

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был сбит снегоходом во время марафона «Биркебейнерреннет», сообщает TV2.

За 21,5 км до финиша снегоход задел Сундбю, тот упал, но вскоре поднялся и продолжил гонку.

Этот инцидент не помешал Мартину Йонсруду победить в марафоне протяжённостью 54 км, проходившем между городами Рена и Лиллехаммер. Россиянин Илья Черноусов показал 18-й результат, а среди женщин первенствовала полька Юстина Ковальчик.

Увидеть момент, когда Сундбю был сбит снегоходом, можно на сайте норвежского телеканала.
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