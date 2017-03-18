СМИ: снегоход сбил Сундбю во время гонки, лыжник не пострадал

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Дистанция в 54 км проходит между городами Рена и Лиллехаммер. За 21,5 км до финиша снегоход задел Сундбю, после чего тот упал, но спустя мгновение поднялся и продолжил гонку.

Сундбю досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, он пропускает финальным этап, перенесенный из Тюмени в Квебек, который завершится 19 марта.