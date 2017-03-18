Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29122244/
18 марта 2017, 12:52 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

СМИ: Снегоход сбил Сундбю во время гонки, лыжник не пострадал

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Мартин Сундбю был сбит снегоходом во время знаменитого марафона «Биркебейнерреннет», который проходит в Норвегии. Об этом сообщает телеканал TV2.

После неприятного эпизода лыжник сумел подняться и продолжил гонку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дистанция в 54 км проходит между городами Рена и Лиллехаммер. За 21,5 км до финиша снегоход задел Сундбю, после чего тот упал, но спустя мгновение поднялся и продолжил гонку.

Сундбю досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, он пропускает финальным этап, перенесенный из Тюмени в Квебек, который завершится 19 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

ФК "Томь" обыграл "Амкар" и прервал 12-матчевую безвыигрышную серию

Боксер Ковалев подтвердил, что проведет следующий бой летом 2017 года

СМИ: снегоход сбил Сундбю во время гонки, лыжник не пострадал