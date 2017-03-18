Нильссон победила с результатом 3 минуты 1,87 секунды. Второе место у норвежки Майкен Касперсен Фаллы (+0,42 секунды). На третьей строчке еще одна представительница Швеции Ханна Фальк (+2,58).

Россиянка Юлия Белорукова не смогла пробиться в полуфинал и заняла в итоговом протоколе 16-е место. Юлия Чекалева и Анастасия Седова отсеялись на стадии квалификации и стали соответственно 40-й и 46-й.

В зачете этой дисциплины по итогам сезона первое место заняла Фалла, набравшая 558 очков. Второе место у Нильссон — 520, третье у Фальк — 359. Лучшей из россиянок стала Наталья Матвеева, которая с 242 очками заняла 7-е место.