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18 марта 2017, 0:03 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Канадский лыжник Харви выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Квебеке

Канадский лыжник Алекс Харви стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

Харви выиграл финальный забег со временем 2 минуты 44,95 секунды, второе место занял норвежец Финн-Хоген Крог (+0,32 секунды), третьим стал француз Ришар Жюве (+0,91).

Россиянин Андрей Ларьков завершил борьбу в полуфинале соревнований, а еще один представитель России Александр Бессмертных не смог преодолеть квалификацию. В итоговом протоколе Ларьков занял 9-е место, Бессмертных — 59-е.
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