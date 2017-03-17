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17 марта 2017, 23:48 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Отказ Штухец от слалома в Аспене принес горнолыжнице Шиффрин победу в общем зачете КМ

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин благодаря отказу словенки Илки Штухец от старта в слаломе на заключительном этапе Кубка мира в Аспене (США) досрочно обеспечила себе победу в общем зачете турнира в сезоне-2016/17, сообщает АП.

Соревнования по слалому пройдут в Аспене в субботу. Штухец, которая ранее завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске, в пятницу заявила, что пропустит слалом, чтобы лучше подготовиться к стартам в гигантском слаломе в воскресенье.

На данный момент Шиффрин опережает Штухец в общем зачете на 198 очков. До завершения сезона у горнолыжниц осталось всего два старта, в которых можно заработать максимум 200 очков, и после отказа от слалома Штухец лишилась даже теоретических шансов догнать американку.
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