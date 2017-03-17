Отказ Штухец от слалома в Аспене принес горнолыжнице Шиффрин победу в общем зачете КМ

Соревнования по слалому пройдут в Аспене в субботу. Штухец, которая ранее завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске, в пятницу заявила, что пропустит слалом, чтобы лучше подготовиться к стартам в гигантском слаломе в воскресенье.

На данный момент Шиффрин опережает Штухец в общем зачете на 198 очков. До завершения сезона у горнолыжниц осталось всего два старта, в которых можно заработать максимум 200 очков, и после отказа от слалома Штухец лишилась даже теоретических шансов догнать американку.