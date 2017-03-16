Экспертный совет Минспорта 21 апреля оценит выступление лыжников РФ в сезоне
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экспертный совет министерства спорт РФ 21 апреля проведет заседание и даст оценку выступлению сборной России по лыжным гонкам в минувшем сезоне, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Сборная России на чемпионате мира-2017 по лыжным видам спорта в финском Лахти завоевала шесть наград — две золотые и четыре серебряные. Из них четыре — на счету лидера национальной команды Сергея Устюгова, также ставшего вторым в общем зачете Кубка мира.
«Экспертный совет в Минспорте запланирован на 21 апреля», — заявила Вяльбе по телефону.
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