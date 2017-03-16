Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29100019/
16 марта 2017, 15:15 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские летающие лыжницы проведут в мае сбор на «воспитание характера»

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина планирует в начале мая провести для команды сбор «на воспитание характера» на базе прыгунов в воду, заявил агентству «Р-Спорт» тренер Роман Керов.

Женский Кубок мира по прыжкам с трамплина завершился 12 марта в норвежском Осло.

«Сейчас чемпионат России в Чайковском в конце марта, и сезон закончен, — заявил Керов по телефону. — Вообще, планируем подготовку к следующему сезону начать чуть пораньше, хочу свозить их на (подмосковную базу) “Озеро Круглое”, там очень хорошая база у пловцов и прыгунов в воду. Хочу закинуть их на 10-метровую вышку, пусть прыгают. Мероприятие не сильно приятное, страшно же (смеется)».

«С 1 по 9 мая примерно планируем провести там такой сбор. Не сказать, что восстановительный… Просто на воспитание характера, так скажем. Не будет никаких особых мероприятий по физкультуре. Это начнем в Сочи числа с 15−16-го уже», — добавил тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Экспертный совет Минспорта 21 апреля оценит выступление лыжников РФ в сезоне

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экспертный совет министерства спорт РФ 21 апреля проведет заседание и даст оценку выступлению сборной России по лыжным гонкам в минувшем сезоне, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»

Российская гимнастка пожаловалась, что мать отобрала у нее все деньги и жилье