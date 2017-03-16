Российские летающие лыжницы проведут в мае сбор на «воспитание характера»
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина планирует в начале мая провести для команды сбор «на воспитание характера» на базе прыгунов в воду, заявил агентству «Р-Спорт» тренер Роман Керов.
Женский Кубок мира по прыжкам с трамплина завершился 12 марта в норвежском Осло.
«Сейчас чемпионат России в Чайковском в конце марта, и сезон закончен, — заявил Керов по телефону. — Вообще, планируем подготовку к следующему сезону начать чуть пораньше, хочу свозить их на (подмосковную базу) “Озеро Круглое”, там очень хорошая база у пловцов и прыгунов в воду. Хочу закинуть их на 10-метровую вышку, пусть прыгают. Мероприятие не сильно приятное, страшно же (смеется)».
«С 1 по 9 мая примерно планируем провести там такой сбор. Не сказать, что восстановительный… Просто на воспитание характера, так скажем. Не будет никаких особых мероприятий по физкультуре. Это начнем в Сочи числа с 15−16-го уже», — добавил тренер.
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