Российские летающие лыжницы проведут в мае сбор на «воспитание характера»

Женский Кубок мира по прыжкам с трамплина завершился 12 марта в норвежском Осло.

«Сейчас чемпионат России в Чайковском в конце марта, и сезон закончен, — заявил Керов по телефону. — Вообще, планируем подготовку к следующему сезону начать чуть пораньше, хочу свозить их на (подмосковную базу) “Озеро Круглое”, там очень хорошая база у пловцов и прыгунов в воду. Хочу закинуть их на 10-метровую вышку, пусть прыгают. Мероприятие не сильно приятное, страшно же (смеется)».

«С 1 по 9 мая примерно планируем провести там такой сбор. Не сказать, что восстановительный… Просто на воспитание характера, так скажем. Не будет никаких особых мероприятий по физкультуре. Это начнем в Сочи числа с 15−16-го уже», — добавил тренер.