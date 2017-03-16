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16 марта 2017, 9:45 | Зимние: Лыжный спорт | РИА Новости

Глава FIS сравнил отношение к российским спортсменам с действиями Гитлера

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 16 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что выступает за участие «чистых» российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер Увеличить
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Каспер принимает участие во встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Игр-2018.

«Я за то, чтобы защитить “чистых” спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так», — сказал Каспер журналистам, отвечая на вопрос о перспективе участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
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