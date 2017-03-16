Глава FIS сравнил отношение к российским спортсменам с действиями Гитлера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каспер принимает участие во встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Игр-2018.

«Я за то, чтобы защитить “чистых” спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так», — сказал Каспер журналистам, отвечая на вопрос о перспективе участия российских спортсменов в Олимпийских играх.