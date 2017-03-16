Глава FIS сравнил отношение к российским спортсменам с действиями Гитлера
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 16 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что выступает за участие «чистых» российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каспер принимает участие во встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Игр-2018.
«Я за то, чтобы защитить “чистых” спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так», — сказал Каспер журналистам, отвечая на вопрос о перспективе участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter