Известный белорусский лыжник Сергей Долидович решил завершить карьеру
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в интервью газете «Спортивная панорама», подводя итоги своего выступления на чемпионате мира в финском Лахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На мировом форуме 43-летний Долидович, имеющий опыт участия в шести Олимпиадах, занял 22-е место на марафонской дистанции 50 км. Еще перед началом сезона-16/17 он заявлял о намерении оставить активные выступления и сосредоточиться на тренерской карьере, но обстоятельства изменились, белорус готовился и принял участие в чемпионате мира. «Планетарный форму в Лахти стал моим последним официальным стартом. Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру. Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться», — рассказал Сергей Долидович.
Он также выразил желание продолжить работу тренером, но предложений со стороны Белорусского лыжного союза ему пока не поступало.
Белорусский лыжник дебютировал на этапах Кубка мира в 1993 году, а наиболее высокого результата добился на зимних Играх 2014 года в Сочи, где занял 5-е место в гонке на 50 км.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter