Юрий Каминский: Ждали, что Устюгов выстрелит

«ЮРИСТ СКАЗАЛ: ДЕЛО ПЕТУХОВА — ПОЛИТИЧЕСКОЕ»

— Итоги сезона настраивают на оптимистичный лад?

— Настраивают, хотя сезон был очень тяжелым. Отстранили четырех лидеров мужской сборной (Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова. — Прим. ред.), да и отстраненная Женя Шаповалова — тоже лидер женской спринтерской команды. Это сильно ударило по обстановке в сборной.

Даже по себе могу сказать. Обычно ждешь чемпионата мира, некое предстартовое возбуждение испытываешь, а в этот раз ничего такого. И когда приехали в Лахти, тоже не чувствовалось атмосферы большого праздника. Все мысли были о наших ребятах, надеялись до последнего, что их допустят. Обидно, потому что Алексей Петухов из спринтеров лучше всех смотрелся.

— Какие слова находили, чтобы мотивировать его к тренировкам?

— Когда новость об отстранении пришла, мы договорились, что должны бороться до конца. И Леша сам это понимал, ведь этот чемпионат возможно для него последний. Но все рано было видно, как он нервничал, из-за этого часто недосыпал. Плюс эти видеоконференции, с помощью которых члены комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS) опрашивали Алексея. Их потом два дня вся команда обсуждала. В такой обстановке мы готовились к чемпионату мира.

— Но разве не было очевидно, что FIS все-таки не допустит наших лыжников к турниру?

— Мы надеялись до последнего. Хотя вы правы: чувствовался такой настрой. Мы понимали, что это вопрос политический. Швейцарский юрист Леши Петухова написал ему, что с юридической точки зрения его дело не представляет большой сложности. Он объяснил, что права Алексея были нарушены по всем международным, а также швейцарским нормам, где находится штаб-квартира FIS. Но выиграть будет трудно — здесь замешана политика.

«ВЕТЕРАНОВ ОТСТРАНИЛИ, У МОЛОДЫХ ПОЯВИЛСЯ ШАНС»

— Вернемся немного назад. «Тур де Ски» выигран в один ворота, но одним человеком — Сергеем Устюговым.

— Не совсем так. Например, в масс-старте, где победил Мартин Сундбю, в один момент была опасность, что Сергей отвалится от группы. И тут ему здорово помогли Александр Бессмертных и Андрей Ларьков — они вышли вперед и притормозили пелотон. Это позволило Сергею отдышаться, в результате он финишировал вторым. Образцовая командная работа! Ребята пожертвовали своими результатами в этой гонке, ради Сергея.

— Почему Устюгов именно в этом сезоне выстрелил?

— Мы давно от него ждали чего-то подобного — талант у парня на лицо. В этом сезоне все сложилось — смена тренера, хорошая атмосфера не только в группе МаркусаКрамера, где тренировался Сергей, но и во всей сборной. Все ребята в команде Сергея поддерживали, а для него очень важен психологический фон.

— На чемпионате мира план по медалям даже перевыполнен. Но пять из шести наград в активе Устюгова.

— Устюгову мы планировали одну-две медали, плюс надеялись на эстафеты. И наши надежды оправдались. И даже если б заменили Устюгова на последнем этапе в эстафете 4×10, думаю, все равно результат был тем же — второе место. Потому что первые три этапа ребята великолепно отработали.

— И все же за год до Олимпиады вопрос остается открытым: кто за Устюговым, где ближайший резерв?

— На чемпионате мира неплохо себя проявили вчерашние юниоры Александр Большунов и Алексей Червоткин. Ветеранов отстранили, и это дало возможность проявить себя молодежи. А ведь есть еще Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Глеб Ретивых — спортсмены в самом расцвете. У тренера Юрия Бородавко несколько очень хороших ребят на подходе к основному составу.

— А отстраненные ветераны разве не резерв на Олимпиаду, если для них все закончится благополучно?

— Безусловно, резерв. Каждый из них может выиграть медаль в Пхенчхане. А если реабилитируют, это придаст им дополнительной мотивации — доказать, что с ними поступили несправедливо. Тем более, для каждого из них Олимпиада-2018 почти наверняка последняя.

«НЕ СМОГ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ КРЮКОВЫМ И ПАНЖИНСКИМ»

— Никита Крюков приехал в Лахти запасным. Елена Вяльбе настояла, чтоб его поставили на спринт-эстафету. Вы посоветовали?

— Мы проводили тренировки для спринтеров в Лахти перед чемпионатом мира, лучшим были Панжинский и Крюков. Я не мог никак выбрать, оба были достойны выступления. Оба мои воспитанники, ну как тут выбрать? И я решил несколько отстраниться от принятия окончательного решения. Тогда Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. ред.) посоветовалась с тренерским штабом, с Крамером, который высказался за Крюкова. И после этого приняла решение. Рисковала? Никита в любом состоянии никогда плохо эстафету не бежал.

— В следующем году исполнится 25 лет, как вы работаете с Никитой. Солидный срок.

— Я как-то не подсчитывал, но сам удивляюсь.

— Он может вам позвонить среди ночи, если что-то срочное?

— Я следую завету великого футбольного тренера Бориса Аркадьева, который говорил, что тренер должен быть доступен всегда. Конечно, может, я всегда на связи.

— Не только Крюков вошел в историю, как единственный трехкратный чемпион мира, но и вы, как его тренер. Задумывались об этом?

— Пока трехкратный, — смеется Юрий Каминский. — После того, как Никита выиграл в Лахти третье золото и все стали меня поздравлять, я впервые об этом задумался. Для молодежи он будет отличным примером. Никита не обладает какими-то выдающимися физическими данными, он добился всего только своим трудом.

— Я предположил, что за такое достижение Крюков достоин бюста в родном Дзержинском…

— Бюст — это слишком, — смеется Каминский.

— В начале февраля в Пхенчхане прошел этап Кубка мира. Что скажете об олимпийской трассе?

— Мы были там и в прошлом году, с тех пор корейцы ее усложнили. Обычно на спринтерской трассе один подъем делают менее крутым, другой — более. Но теперь оба подъема тяжелые. У дистанционщиков тоже трасса непростая — подъем-спуск, вообще без ровных участков. Только на финише небольшой ровный отрезок. Все будет решать скоростно-силовая подготовка.

— Трассы расположены в горах?

— Верхняя точка в районе 750 метров, высшая на отметке 800 метров. Ниже, чем в Сочи. Температура? Было около нуля. Но сейчас есть технологии, которые позволяют делать трассу жесткой и при плюсовой температуре. Корейцы с этой проблемой точно справятся.