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15 марта 2017, 10:20 | Зимние: Лыжный спорт | Советский спорт

Юрий Каминский: Ждали, что Устюгов выстрелит

Сборная России блестяще выступила на чемпионате мира, который завершился в Лахти 5 марта. В общем зачете Кубка мира Сергей Устюгов идет на втором месте, последний оставшийся этап на его положение никак не повлияет. Старший тренер сборной России Юрий Каминский подвел предварительные итоги сезона.

Сборная России блестяще выступила на чемпионате мира который завершился в <span class=error>Лахти</span> 5 марта. В общем зачете Кубка мира Сергей <span class=error>Устюгов</span> идет на втором месте последний оставшийся этап на его положение никак не повлияет. Старший тренер сборной России Юрий <span class=error>Каминский</span> подвел предварительные итоги сезона. Увеличить
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«ЮРИСТ СКАЗАЛ: ДЕЛО ПЕТУХОВА — ПОЛИТИЧЕСКОЕ»

— Итоги сезона настраивают на оптимистичный лад?
— Настраивают, хотя сезон был очень тяжелым. Отстранили четырех лидеров мужской сборной (Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова. — Прим. ред.), да и отстраненная Женя Шаповалова — тоже лидер женской спринтерской команды. Это сильно ударило по обстановке в сборной.

Даже по себе могу сказать. Обычно ждешь чемпионата мира, некое предстартовое возбуждение испытываешь, а в этот раз ничего такого. И когда приехали в Лахти, тоже не чувствовалось атмосферы большого праздника. Все мысли были о наших ребятах, надеялись до последнего, что их допустят. Обидно, потому что Алексей Петухов из спринтеров лучше всех смотрелся.

— Какие слова находили, чтобы мотивировать его к тренировкам?
— Когда новость об отстранении пришла, мы договорились, что должны бороться до конца. И Леша сам это понимал, ведь этот чемпионат возможно для него последний. Но все рано было видно, как он нервничал, из-за этого часто недосыпал. Плюс эти видеоконференции, с помощью которых члены комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS) опрашивали Алексея. Их потом два дня вся команда обсуждала. В такой обстановке мы готовились к чемпионату мира.

— Но разве не было очевидно, что FIS все-таки не допустит наших лыжников к турниру?
— Мы надеялись до последнего. Хотя вы правы: чувствовался такой настрой. Мы понимали, что это вопрос политический. Швейцарский юрист Леши Петухова написал ему, что с юридической точки зрения его дело не представляет большой сложности. Он объяснил, что права Алексея были нарушены по всем международным, а также швейцарским нормам, где находится штаб-квартира FIS. Но выиграть будет трудно — здесь замешана политика.

«ВЕТЕРАНОВ ОТСТРАНИЛИ, У МОЛОДЫХ ПОЯВИЛСЯ ШАНС»

— Вернемся немного назад. «Тур де Ски» выигран в один ворота, но одним человеком — Сергеем Устюговым.
— Не совсем так. Например, в масс-старте, где победил Мартин Сундбю, в один момент была опасность, что Сергей отвалится от группы. И тут ему здорово помогли Александр Бессмертных и Андрей Ларьков — они вышли вперед и притормозили пелотон. Это позволило Сергею отдышаться, в результате он финишировал вторым. Образцовая командная работа! Ребята пожертвовали своими результатами в этой гонке, ради Сергея.

— Почему Устюгов именно в этом сезоне выстрелил?
— Мы давно от него ждали чего-то подобного — талант у парня на лицо. В этом сезоне все сложилось — смена тренера, хорошая атмосфера не только в группе МаркусаКрамера, где тренировался Сергей, но и во всей сборной. Все ребята в команде Сергея поддерживали, а для него очень важен психологический фон.

— На чемпионате мира план по медалям даже перевыполнен. Но пять из шести наград в активе Устюгова.
— Устюгову мы планировали одну-две медали, плюс надеялись на эстафеты. И наши надежды оправдались. И даже если б заменили Устюгова на последнем этапе в эстафете 4×10, думаю, все равно результат был тем же — второе место. Потому что первые три этапа ребята великолепно отработали.

— И все же за год до Олимпиады вопрос остается открытым: кто за Устюговым, где ближайший резерв?
— На чемпионате мира неплохо себя проявили вчерашние юниоры Александр Большунов и Алексей Червоткин. Ветеранов отстранили, и это дало возможность проявить себя молодежи. А ведь есть еще Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Глеб Ретивых — спортсмены в самом расцвете. У тренера Юрия Бородавко несколько очень хороших ребят на подходе к основному составу.

— А отстраненные ветераны разве не резерв на Олимпиаду, если для них все закончится благополучно?
— Безусловно, резерв. Каждый из них может выиграть медаль в Пхенчхане. А если реабилитируют, это придаст им дополнительной мотивации — доказать, что с ними поступили несправедливо. Тем более, для каждого из них Олимпиада-2018 почти наверняка последняя.

«НЕ СМОГ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ КРЮКОВЫМ И ПАНЖИНСКИМ»

— Никита Крюков приехал в Лахти запасным. Елена Вяльбе настояла, чтоб его поставили на спринт-эстафету. Вы посоветовали?
— Мы проводили тренировки для спринтеров в Лахти перед чемпионатом мира, лучшим были Панжинский и Крюков. Я не мог никак выбрать, оба были достойны выступления. Оба мои воспитанники, ну как тут выбрать? И я решил несколько отстраниться от принятия окончательного решения. Тогда Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. ред.) посоветовалась с тренерским штабом, с Крамером, который высказался за Крюкова. И после этого приняла решение. Рисковала? Никита в любом состоянии никогда плохо эстафету не бежал.

— В следующем году исполнится 25 лет, как вы работаете с Никитой. Солидный срок.
— Я как-то не подсчитывал, но сам удивляюсь.

— Он может вам позвонить среди ночи, если что-то срочное?
— Я следую завету великого футбольного тренера Бориса Аркадьева, который говорил, что тренер должен быть доступен всегда. Конечно, может, я всегда на связи.

— Не только Крюков вошел в историю, как единственный трехкратный чемпион мира, но и вы, как его тренер. Задумывались об этом?
— Пока трехкратный, — смеется Юрий Каминский. — После того, как Никита выиграл в Лахти третье золото и все стали меня поздравлять, я впервые об этом задумался. Для молодежи он будет отличным примером. Никита не обладает какими-то выдающимися физическими данными, он добился всего только своим трудом.

— Я предположил, что за такое достижение Крюков достоин бюста в родном Дзержинском…
— Бюст — это слишком, — смеется Каминский.

— В начале февраля в Пхенчхане прошел этап Кубка мира. Что скажете об олимпийской трассе?
— Мы были там и в прошлом году, с тех пор корейцы ее усложнили. Обычно на спринтерской трассе один подъем делают менее крутым, другой — более. Но теперь оба подъема тяжелые. У дистанционщиков тоже трасса непростая — подъем-спуск, вообще без ровных участков. Только на финише небольшой ровный отрезок. Все будет решать скоростно-силовая подготовка.

— Трассы расположены в горах?
— Верхняя точка в районе 750 метров, высшая на отметке 800 метров. Ниже, чем в Сочи. Температура? Было около нуля. Но сейчас есть технологии, которые позволяют делать трассу жесткой и при плюсовой температуре. Корейцы с этой проблемой точно справятся.
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