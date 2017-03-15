Юрий Каминский: Ждали, что Устюгов выстрелит
Сборная России блестяще выступила на чемпионате мира, который завершился в Лахти 5 марта. В общем зачете Кубка мира Сергей Устюгов идет на втором месте, последний оставшийся этап на его положение никак не повлияет. Старший тренер сборной России Юрий Каминский подвел предварительные итоги сезона.
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«ЮРИСТ СКАЗАЛ: ДЕЛО ПЕТУХОВА — ПОЛИТИЧЕСКОЕ»
— Итоги сезона настраивают на оптимистичный лад?
— Настраивают, хотя сезон был очень тяжелым. Отстранили четырех лидеров мужской сборной (Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова. — Прим. ред.), да и отстраненная Женя Шаповалова — тоже лидер женской спринтерской команды. Это сильно ударило по обстановке в сборной.
Даже по себе могу сказать. Обычно ждешь чемпионата мира, некое предстартовое возбуждение испытываешь, а в этот раз ничего такого. И когда приехали в Лахти, тоже не чувствовалось атмосферы большого праздника. Все мысли были о наших ребятах, надеялись до последнего, что их допустят. Обидно, потому что Алексей Петухов из спринтеров лучше всех смотрелся.
— Какие слова находили, чтобы мотивировать его к тренировкам?
— Когда новость об отстранении пришла, мы договорились, что должны бороться до конца. И Леша сам это понимал, ведь этот чемпионат возможно для него последний. Но все рано было видно, как он нервничал,
— Но разве не было очевидно, что FIS
— Мы надеялись до последнего. Хотя вы правы: чувствовался такой настрой. Мы понимали, что это вопрос политический. Швейцарский юрист Леши Петухова написал ему, что с юридической точки зрения его дело не представляет большой сложности. Он объяснил, что права Алексея были нарушены по всем международным, а также швейцарским нормам, где находится
«ВЕТЕРАНОВ ОТСТРАНИЛИ, У МОЛОДЫХ ПОЯВИЛСЯ ШАНС»
— Вернемся немного назад. «Тур де Ски» выигран в один ворота, но одним человеком — Сергеем Устюговым.
— Не совсем так. Например, в
— Почему Устюгов именно в этом сезоне выстрелил?
— Мы давно от него ждали
— На чемпионате мира план по медалям даже перевыполнен. Но пять из шести наград в активе Устюгова.
— Устюгову мы планировали
— И все же за год до Олимпиады вопрос остается открытым: кто за Устюговым, где ближайший резерв?
— На чемпионате мира неплохо себя проявили вчерашние юниоры Александр Большунов и Алексей Червоткин. Ветеранов отстранили, и это дало возможность проявить себя молодежи. А ведь есть еще Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Глеб Ретивых — спортсмены в самом расцвете. У тренера Юрия Бородавко несколько очень хороших ребят на подходе к основному составу.
— А отстраненные ветераны разве не резерв на Олимпиаду, если для них все закончится благополучно?
— Безусловно, резерв. Каждый из них может выиграть медаль в Пхенчхане. А если реабилитируют, это придаст им дополнительной мотивации — доказать, что с ними поступили несправедливо. Тем более, для каждого из них Олимпиада-2018 почти наверняка последняя.
«НЕ СМОГ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ КРЮКОВЫМ И ПАНЖИНСКИМ»
— Никита Крюков приехал в Лахти запасным. Елена Вяльбе настояла, чтоб его поставили на
— Мы проводили тренировки для спринтеров в Лахти перед чемпионатом мира, лучшим были Панжинский и Крюков. Я не мог никак выбрать, оба были достойны выступления. Оба мои воспитанники, ну как тут выбрать? И я решил несколько отстраниться от принятия окончательного решения. Тогда Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. ред.) посоветовалась с тренерским штабом, с Крамером, который высказался за Крюкова. И после этого приняла решение. Рисковала? Никита в любом состоянии никогда плохо эстафету не бежал.
— В следующем году исполнится 25 лет, как вы работаете с Никитой. Солидный срок.
— Я
— Он может вам позвонить среди ночи, если
— Я следую завету великого футбольного тренера Бориса Аркадьева, который говорил, что тренер должен быть доступен всегда. Конечно, может, я всегда на связи.
— Не только Крюков вошел в историю, как единственный трехкратный чемпион мира, но и вы, как его тренер. Задумывались об этом?
— Пока трехкратный, — смеется Юрий Каминский. — После того, как Никита выиграл в Лахти третье золото и все стали меня поздравлять, я впервые об этом задумался. Для молодежи он будет отличным примером. Никита не обладает
— Я предположил, что за такое достижение Крюков достоин бюста в родном Дзержинском…
— Бюст — это слишком, — смеется Каминский.
— В начале февраля в Пхенчхане прошел этап Кубка мира. Что скажете об олимпийской трассе?
— Мы были там и в прошлом году, с тех пор корейцы ее усложнили. Обычно на спринтерской трассе один подъем делают менее крутым, другой — более. Но теперь оба подъема тяжелые. У дистанционщиков тоже трасса непростая —
— Трассы расположены в горах?
— Верхняя точка в районе 750 метров, высшая на отметке 800 метров. Ниже, чем в Сочи. Температура? Было около нуля. Но сейчас есть технологии, которые позволяют делать трассу жесткой и при плюсовой температуре. Корейцы с этой проблемой точно справятся.
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