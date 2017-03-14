Юрий Каминский: Устюгов должен был выстрелить, мы от него этого ждали
Старший тренер группы спринтеров сборной России Юрий Каминский в интервью «Советскому спорту» подвел предварительные итоги сезона.
— Почему Устюгов именно в этом сезоне выстрелил?
— Мы давно от него ждали
— На ЧМ план по медалям даже перевыполнен. Но шесть из семи медалей в активе Устюгова.
— Устюгову планировали
Напомним, на ЧМ в Лахти сборная России завоевала 7 медалей, 6 из них (2 золотых) на счету Сергея Устюгова. Сам же Устюгов с большим отрывом выиграл «Тур де Ски».
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