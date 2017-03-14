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14 марта 2017, 17:37 | Зимние: Лыжный спорт | Советский спорт

Юрий Каминский: Устюгов должен был выстрелить, мы от него этого ждали

Старший тренер группы спринтеров сборной России Юрий Каминский в интервью «Советскому спорту» подвел предварительные итоги сезона.

— Почему Устюгов именно в этом сезоне выстрелил?

— Мы давно от него ждали чего-то подобного — талант у парня на лицо. Здесь все сложилось — смена тренера, хорошая атмосфера не только в группе Маркуса Крамера, где тренировался Сергей, но и во всей сборной. Все ребята в команде Сергея поддерживали, а для него очень важен психологический фон.

— На ЧМ план по медалям даже перевыполнен. Но шесть из семи медалей в активе Устюгова.

— Устюгову планировали одну-две медали, плюс надеялись на эстафеты. В обеих мужских эстафетах мы взяли золото и серебро. И если б даже заменили Устюгова в эстафете 4×10, думаю, все равно результат был тем же — второе место. Потому что первые три этапа ребята великолепно отработали.

Напомним, на ЧМ в Лахти сборная России завоевала 7 медалей, 6 из них (2 золотых) на счету Сергея Устюгова. Сам же Устюгов с большим отрывом выиграл «Тур де Ски».
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