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14 марта 2017, 12:08 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы. Об этом в интервью ТАСС заявил президент WADA Крейг Риди.

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Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Швеции может потребовать от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК) ужесточить правила применения спортсменами препаратов от астмы.

«Моя жена, например, астматик, но она играет в гольф, хоть и на любительском уровне. У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для России стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства», — сказал Риди.

Вместе с тем глава WADA признал, что система терапевтических исключений требует небольшой коррекции. «Может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому, мне кажется, ее нужно сделать более жесткой, подключить больше независимых медицинских экспертов», — отметил он.

В августе в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и двукратного обладателя Кубка мира Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.
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