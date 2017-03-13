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13 марта 2017, 23:35 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

FIS не будет наказывать Сундбю за неявку на награждение в Квебек

Исполнительный директор FIS по лыжным гонкам Пьер Минерей не понимает решения норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, досрочно выигравшего Кубок мира в общем зачёте, пропустить последний старт сезона в Квебеке, где и будет вручён трофей и полагающееся к нему денежное вознаграждение.

Исполнительный директор FIS по лыжным гонкам Пьер <span class=error>Минерей</span> не понимает решения норвежца <span class=error>Мартина</span> Йонсруда <span class=error>Сундбю</span> досрочно выигравшего Кубок мира в общем зачёте пропустить последний старт сезона в Квебеке где и будет вручён трофей и полагающееся к нему денежное вознаграждение. Увеличить
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«Так сложно достичь эту цель. Это случается один-два-три раза в течение всей жизни. Поэтому я не очень понимаю, как можно пропустить этот особый момент, но это его выбор. По правилам мы должны были бы оштрафовать его за неявку на официальную церемонию награждения, например уменьшить призовой фонд, но мы не будем делать это», — приводит слова Минерея NRK.

Директор FIS считает, что из-за отсутствия в Канаде Сундбю и занявшего второе место россиянина Сергея Устюгова после окончания сезона может разгореться дискуссия с целью изменить правила так, чтобы обязать лидеров участвовать в финальном этапе. Но сам Минерей убежден, что нужно не заставлять, а создавать для спортсменов условия, в которых они сами захотели бы принять участие в соревнованиях.
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