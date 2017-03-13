FIS не будет наказывать Сундбю за неявку на награждение в Квебек
Исполнительный директор FIS по лыжным гонкам Пьер Минерей не понимает решения норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, досрочно выигравшего Кубок мира в общем зачёте, пропустить последний старт сезона в Квебеке, где и будет вручён трофей и полагающееся к нему денежное вознаграждение.
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Видимо, что-то случилось...
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«Так сложно достичь эту цель. Это случается
Директор FIS считает, что
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