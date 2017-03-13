Лыжный двоеборец Барков стал 31-м в общем зачёте Континентального кубка

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Федерация фристайла России (ФФР) ожидала более высоких результатов от сборной России в дисциплине лыжная акробатика на чемпионате мира в Испании, а что касается выступления российских могулистов, то они выполнили свою программу-максимум, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.