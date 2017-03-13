Лыжный двоеборец Барков стал 31-м в общем зачёте Континентального кубка
В Нижнем Тагиле прошёл финал Континентального кубка по лыжному двоеборью.
В двух стартах победу одержал немец Тобиас Симон, один выиграл австриец Харальд Леммерер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Эрнест Яхин, ставший девятым в третьем старте. В общем зачёте победил австриец Мартин Фритц. Россиянин Вячеслав Барков стал 31-м.
Лыжное двоеборье. Финал Континентального кубка. Нижний Тагил
Первый старт. К-90 + 10 км
1. Харальд Леммерер (Австрия) — 25.07,3.
2. Мартин Фритц (Австрия) — +0,3.
3. Давид Велде (Германия) — +0,4…
15. Вячеслав Барков (Россия) — + 42,6.
Второй старт
1. Тобиас Симон (Германия) — 25.44,2.
2. Бернхард Флашбергер (Австрия) — +13,5.
3. Лукас Рунгальдер (Италия) — +14,0…
13. Вячеслав Барков (Россия) — +46,0.
Третий старт
1. Тобиас Симон (Германия) — 25.34,8.
2. Юг Буффар (Франция) — +4,1.
3 (9). Лукас Рунгальдер (Италия) — +5,0…
9. Эрнест Яхин (Россия) — +1.04,6.
Общий зачёт Континентального кубка
1. Мартин Фритц (Австрия) — 687.
2. Давид Велде (Германия) — 606.
3. Тобиас Симон (Германия) — 467…
31. Вячеслав Барков (Россия) — 103…
42. Самир Мастиев (Россия) — 66…
46. Эрнест Яхин (Россия) — 58…
70. Нияз Набеев (Россия) — 26…
77. Тимофей Борисов (Россия) — 20…
91. Виталий Иванов (Россия) — 8.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter