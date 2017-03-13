Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29058795/
13 марта 2017, 14:58 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Долгов: ФФР ждала большего от акробатов на ЧМ, а могулисты выполнили свою программу

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Федерация фристайла России (ФФР) ожидала более высоких результатов от сборной России в дисциплине лыжная акробатика на чемпионате мира в Испании, а что касается выступления российских могулистов, то они выполнили свою программу-максимум, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит в испанской Сьерра-Неваде 7—19 марта. У акробатов лучший результат в сборной России среди мужчин показал Станислав Никитин — 9-й, среди женщин такое же место заняла Кристина Спиридонова. У могулистов выше всех расположилась Марика Пертахия — 4-я позиция.

«От акробатов, откровенно, ждали более высоких результатов. У Стаса Никитина на тренировке были проблемы из-за сотрясения, которое он получил во время падения в Москве. Все никак не мог “пристреляться” к трамплину, не хватило времени. Могулисты, те кто были, свою программу-максимум выполнили», — сказал Долгов по телефону.

Тренер отметил, что «девушки все же могли получше выступить в могуле». «Марика могла занять третье место, не реализовала свой потенциал», — пояснил он.

Собеседник агентства рассказал, что «чемпионат мира показал, над чем сейчас надо работать и куда движется могул в целом». «Этот чемпионат показал, что сейчас больше оценок дают за повороты и скорость, а акробатика важна, но не в большей степени. Все уходит в чистоту исполнения. У ребят сейчас есть год перед Олимпиадой, чтобы все поправить. Тренерскому штабу задачи ясны», — резюмировал главный тренер сборной России.

На чемпионате мира у фристайлистов осталось провести квалификационные и финальные заезды в хаф-пайпе, ски-кроссе и слоупстайле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин