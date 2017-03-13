Долгов: ФФР ждала большего от акробатов на ЧМ, а могулисты выполнили свою программу

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит в испанской Сьерра-Неваде 7—19 марта . У акробатов лучший результат в сборной России среди мужчин показал Станислав Никитин — 9-й, среди женщин такое же место заняла Кристина Спиридонова. У могулистов выше всех расположилась Марика Пертахия — 4-я позиция.

«От акробатов, откровенно, ждали более высоких результатов. У Стаса Никитина на тренировке были проблемы из-за сотрясения, которое он получил во время падения в Москве. Все никак не мог “пристреляться” к трамплину, не хватило времени. Могулисты, те кто были, свою программу-максимум выполнили», — сказал Долгов по телефону.

Тренер отметил, что «девушки все же могли получше выступить в могуле». «Марика могла занять третье место, не реализовала свой потенциал», — пояснил он.

Собеседник агентства рассказал, что «чемпионат мира показал, над чем сейчас надо работать и куда движется могул в целом». «Этот чемпионат показал, что сейчас больше оценок дают за повороты и скорость, а акробатика важна, но не в большей степени. Все уходит в чистоту исполнения. У ребят сейчас есть год перед Олимпиадой, чтобы все поправить. Тренерскому штабу задачи ясны», — резюмировал главный тренер сборной России.