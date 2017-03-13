Долгов: ФФР ждала большего от акробатов на ЧМ, а могулисты выполнили свою программу
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Федерация фристайла России (ФФР) ожидала более высоких результатов от сборной России в дисциплине лыжная акробатика на чемпионате мира в Испании, а что касается выступления российских могулистов, то они выполнили свою программу-максимум, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит в испанской
«От акробатов, откровенно, ждали более высоких результатов. У Стаса Никитина на тренировке были проблемы
Тренер отметил, что «девушки все же могли получше выступить в могуле». «Марика могла занять третье место, не реализовала свой потенциал», — пояснил он.
Собеседник агентства рассказал, что «чемпионат мира показал, над чем сейчас надо работать и куда движется могул в целом». «Этот чемпионат показал, что сейчас больше оценок дают за повороты и скорость, а акробатика важна, но не в большей степени. Все уходит в чистоту исполнения. У ребят сейчас есть год перед Олимпиадой, чтобы все поправить. Тренерскому штабу задачи ясны», — резюмировал главный тренер сборной России.
На чемпионате мира у фристайлистов осталось провести квалификационные и финальные заезды в
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