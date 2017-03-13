Тренер фристайлистов РФ: Трассы ЧМ стали травмоопасными после песчаной бури

На турнире прошли финалы по могулу и акробатике. У фристайлистов остались квалификационные и финальные заезды в хафпайпе, ски-кроссе (финалы 18 марта) и слоупстайле (19 марта).

«Есть проблемы. Ночью подмораживает, а днем до +22 и все плывет сразу. Была еще песчаная бура, теперь гора покрыта песком, песок протаивает, получается темный снег и с каждым днем все больше и больше тает снег. Все перемолото ратраками. В могуле и акробатике результат от этого в наименьшей степени зависит, но в остальных дисциплинах это создаст большие проблемы — это травмоопасно и инвентарь испортится», — сказал Долгов по телефону.

«Что касается организационных вопросов, то у нас в основном акробаты пострадали, потому что тренировки начинались только в районе семи вечера и заканчивались за полночь и только к началу второго ночи спортсмены добирались в гостиницу. Была только одна тренировка перед квалификацией, было проблематично подготовиться», — добавил тренер.