FISU высоко оценила уровень организации чемпионата мира по ориентированию в Красноярске

«Мы проводили совещание совместно с представителями FISU, которые отметили, что в Красноярске провели один из лучших чемпионатов мира в истории лыжного ориентирования. Я бы хотел сказать, что будет очень сложно следующим организаторам провести чемпионат мира на таком же высоком уровне. Для команды зимней Универсиады в Красноярске 2019 года эти соревнования стали полезными для приобретения опыта», — сказал директор зимних универсиад FISU Милан Августин.

По его словам, в Красноярске были созданы все условия, как для спортсменов, так и для болельщиков. Спортивный чиновник также высоко оценил уровень онлайн-видеотрансляций, организованных специалистами телеканала «Матч ТВ».

Мировое первенство по лыжному ориентированию проходили на базе спортивного комплекса «Академия биатлона». Эти соревнования являлись первым тестовым мероприятием Универсиады 2019 года. В первенстве принимали участие более 120 спортсменов из 21 страны.

По итогам чемпионата мира победителем медального зачета стала сборная Швеции. На ее счету семь наград (пять золотых и две серебряные). Второе место заняла сборная России с 11 медалями (3−6−2). Следом расположились команды Болгарии (1−0−0), Финляндии (0−1−4), Норвегии (0−0−2) и Чехии (0−0−1).

Летние и зимние Универсиады проводятся один раз в два года под эгидой FISU. Летние Универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.