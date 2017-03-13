Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29052690/
13 марта 2017, 9:04 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FISU высоко оценила уровень организации чемпионата мира по ориентированию в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) высоко оценила уровень организации чемпионата мира по лыжному ориентированию, который проходил в Красноярске с 7 по 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба мирового первенства.

«Мы проводили совещание совместно с представителями FISU, которые отметили, что в Красноярске провели один из лучших чемпионатов мира в истории лыжного ориентирования. Я бы хотел сказать, что будет очень сложно следующим организаторам провести чемпионат мира на таком же высоком уровне. Для команды зимней Универсиады в Красноярске 2019 года эти соревнования стали полезными для приобретения опыта», — сказал директор зимних универсиад FISU Милан Августин.

По его словам, в Красноярске были созданы все условия, как для спортсменов, так и для болельщиков. Спортивный чиновник также высоко оценил уровень онлайн-видеотрансляций, организованных специалистами телеканала «Матч ТВ».

Мировое первенство по лыжному ориентированию проходили на базе спортивного комплекса «Академия биатлона». Эти соревнования являлись первым тестовым мероприятием Универсиады 2019 года. В первенстве принимали участие более 120 спортсменов из 21 страны.

По итогам чемпионата мира победителем медального зачета стала сборная Швеции. На ее счету семь наград (пять золотых и две серебряные). Второе место заняла сборная России с 11 медалями (3−6−2). Следом расположились команды Болгарии (1−0−0), Финляндии (0−1−4), Норвегии (0−0−2) и Чехии (0−0−1).

Летние и зимние Универсиады проводятся один раз в два года под эгидой FISU. Летние Универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Норвежский лыжник Нортуг пропустит заключительный этап КМ

Норвежский лыжник Нортуг пропустит заключительный этап КМ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петер Нортуг не выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Квебеке (Канада). Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Овечкин установил личный антирекорд, не сумев забросить шайбу в 10-м матче подряд

Павлюченкова пробилась в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Матч чемпионата Норвегии по хоккею закончился в рекордном восьмом овертайме