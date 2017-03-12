Норвежский лыжник Нортуг пропустит заключительный этап КМ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петер Нортуг не выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Квебеке (Канада). Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
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При этом ранее спортсмен заявлял о своем желании выступить на финальном этапе. Официально состав сборной Норвегии на этап еще не объявлен.
Ранее сообщалось, что другой норвежец Мартин Сундбю, который досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, также намерен пропустить финальным этап.
Заключительный этап Кубка мира, перенесенный из Тюмени в Квебек, пройдет с 17 по 19 марта.
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