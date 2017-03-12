Австриец Крафт выиграл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло

Крафт набрал по итогам двух попыток 267,5 балла. Второе и третье места заняли немцы Андреас Веллингер (258,6) и Маркус Айзенбихлер (244,1).

Ранее Крафт в составе сборной Австрии стал победителем командных соревнований на этапе Кубка мира в столице Норвегии.