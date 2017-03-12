Австриец Крафт выиграл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Осло.
Крафт набрал по итогам двух попыток 267,5 балла. Второе и третье места заняли немцы Андреас Веллингер (258,6) и Маркус Айзенбихлер (244,1).
Ранее Крафт в составе сборной Австрии стал победителем командных соревнований на этапе Кубка мира в столице Норвегии.
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