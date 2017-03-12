Тренер: Российские могулисты справились с задачей на чемпионат мира

Лучшей из россиянок в могуле стала Марика Пертахия, занявшая четвертое место, Регина Рахимова показала шестой результат. Россияне не сумели преодолеть квалификацию. В парном могуле Пертахия стала пятой, Рахимова — 15-й. Россиянин Андрей Махнев стал шестым, Егор Ануфриев — восьмым, Евгений Гедрович — 16-м.

По мнению Долгова, Пертахия вполне могла побороться за бронзовую медаль на чемпионате мира. «Марика выполнила свою задачу, могла немного добавить, но не хватило сил или, может быть, сказалось волнение, — отметил он. — Она вполне могла занять третье место, но для этого ей надо было в суперфинале проехать так же, как и в первом финале, и не допускать ошибок. На чемпионате мира надеяться на везение и падение соперников не приходится».

«В принципе, вся сборная России по могулу выступила хорошо и справилась с задачей в отсутствие травмированных Александра Смышляева и Алексея Павленко, — добавил Долгов. — Для всех ребят это был первый чемпионат мира и мы видели, что спортсмены волнуются. Многие из них находятся еще в юниорском возрасте, так что команда выполнила программу- максимум и мы довольны».

По словам главного тренера сборной России, итоги чемпионата мира выявили недочеты, которые будут устраняться в ходе подготовки к Олимпийским играм в Южной Корее. «Чемпионат мира показал тренерскому штабу и самим могулистам, над чем надо работать в те месяцы, которые остались до Олимпиады, — сказал Долгов. — В последний год до Олимпиады уже ясно, что надо улучшать».

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 19 марта.