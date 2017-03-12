МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские могулисты успешно выполнили все стоявшие перед командой задачи на объединенном чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в испанской Сьерра- Неваде. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Александр Долгов.