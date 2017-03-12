Бьорген выиграла масс-старт на этапе КМ в Хольменколлене, Чекалёва — 16-я
Норвежка Марит Бьорген победила в
масс-старте на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене.
Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалёва, показавшая 16-й результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап. Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 30 км. Классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 1:22.59,2.
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +2.05,8.
3. Керту Нисканен (Финляндия) — +2.07,0…
16. Юлия Чекалёва (Россия) — +4.35,9…
21. Полина Кальсина (Россия) — +6.22,8…
26. Мария Гущина (Россия) — +7.22,0…
29. Алиса Жамбалова (Россия) — +8.30,4…
36. Анна Медведева (Россия) — +10.47,0.
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