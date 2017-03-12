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12 марта 2017, 14:55 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Черноусов стал вторым на международном лыжном марафоне в Санкт-Морице

Россиянин Илья Черноусов занял второе место на международном лыжном марафоне в Энгадине (Швейцария), уступив 0,6 секунды швейцарцу Дарио Колоньи.

Россиянин Илья <span class=error>Черноусов</span> занял второе место на международном лыжном марафоне в <span class=error>Энгадине</span> (Швейцария) уступив 06 секунды швейцарцу <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Колоньи</span>. Увеличить
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Замкнул тройку призёров норвежец Андерс Глоерсен, уступивший на финише Илье всего 0,2 секунды.

Лыжные гонки. Международный энгадинский марафон. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины. 42 км. Свободный стиль

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 1:27.46,0.
2. Илья Черноусов (Россия) — 1:27.46,6.
3. Андерс Глоерсен (Норвегия) — 1:27.46,8.
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