Черноусов стал вторым на международном лыжном марафоне в Санкт-Морице
Россиянин Илья Черноусов занял второе место на международном лыжном марафоне в Энгадине (Швейцария), уступив 0,6 секунды швейцарцу Дарио Колоньи.
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Замкнул тройку призёров норвежец Андерс Глоерсен, уступивший на финише Илье всего 0,2 секунды.
Лыжные гонки. Международный энгадинский марафон.
Мужчины. 42 км. Свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) — 1:27.46,0.
2. Илья Черноусов (Россия) — 1:27.46,6.
3. Андерс Глоерсен (Норвегия) — 1:27.46,8.
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