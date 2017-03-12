Черноусов стал вторым на международном лыжном марафоне в Санкт-Морице

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Последствия песчаной бури сделают рискованным выступление российских фристайлистов в дисциплине ски-кросс на объединенном чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Испании. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.