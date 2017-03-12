Летающая лыжница Ито победила на этапе КМ в Осло, Таканаси выиграла общий зачет
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Японка Юки Ито победила на последнем в сезоне этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло.
Ито стала первой с результатом 258,7 балла. Второе место заняла ее соотечественница Сара Таканаси (251,0), третье — норвежка Марен Лундбю (250,8).
Россиянки Анастасия Баранникова (164,6) и Софья Тихонова (131,5) стали 20-й и 26-й соответственно.
В общем зачете Кубка мира победила Таканаси — 1455 баллов. Второе место заняла Ито (1208), третье — Лундбю (1109). Россиянка Ирина Аввакумова стала девятой (531), Баранникова (150) — 25-й, Тихонова (121) — 27-й, Александра Кустова (61) — 35-й, Ксения Каблукова (58) — 36-й.
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