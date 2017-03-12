Тренер: Последствия песчаной бури сделают опасными старты российских фристайлистов на ЧМ
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Последствия песчаной бури сделают рискованным выступление российских фристайлистов в дисциплине
ски-кросс на объединенном чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Испании. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.
Соревнования проходят
«В Испании все ужасно в плане организации чемпионата мира, у
По словам специалиста, чемпионат мира проводится в экстремальных условиях
Долгов подчеркнул, что в плане организации этот чемпионат мира по фристайлу и сноуборду — худший за многие годы. «Организация чемпионата мира худшая в истории, есть также большие проблемы с трансферами и питанием, настоящий бардак, — отметил тренер. — ФИС (Международная федерация лыжного спорта) уже ничего не может сделать, чемпионат мира не перенесешь и не отменишь. Позиция международной федерации такова: если сомневаетесь, не выступайте, либо ты прыгаешь, либо — нет. Никто
Главный тренер сборной России выразил надежду, что чемпионат мира — 2017 завершится для сборной России без травм. «Впереди три “веселых” дисциплины —
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