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https://sport.mail.ru/news/skiing/29047973/
12 марта 2017, 14:42 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Последствия песчаной бури сделают опасными старты российских фристайлистов на ЧМ

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Последствия песчаной бури сделают рискованным выступление российских фристайлистов в дисциплине ски-кросс на объединенном чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Испании. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.

Соревнования проходят 8—19 марта в Сьерра-Неваде. На данный момент у фристайлистов завершились финалы в лыжной акробатике и могуле, впереди финалы в ски-кроссе, хаф-пайпе и слоуп-стайле.

«В Испании все ужасно в плане организации чемпионата мира, у ски-кросса заезд будет вообще по камням и песку из- за прошедшей недавно песчаной бури, — рассказал Долгов. — Завтра сюда приедут сборные по ски-кроссу со всего мира, и у организаторов начнутся большие проблемы из-за недовольства команд. Трасса в этой дисциплине тут самая плохая, а, к тому же, все накрыло бурей и снег перемешался с песком. Это испортит инвентарь, а из-за тепла трасса будет опасной при обгонах — большой риск запнуться о снег кантами, упасть и получить травму».

По словам специалиста, чемпионат мира проводится в экстремальных условиях из-за чрезвычайно теплой погоды. «В Сьерра-Неваде днем +22 и снег плывет, соревнования надо было проводить гораздо раньше по срокам — до марта, — сказал Долгов. — Акробатам было также небезопасно выступать из-за прилипающих к снегу лыж, спортсмены рисковали получить серьезную травму. До квалификации у ребят была всего одна тренировка, да и ее парни закончили в половине первого ночи — это нонсенс».

Долгов подчеркнул, что в плане организации этот чемпионат мира по фристайлу и сноуборду — худший за многие годы. «Организация чемпионата мира худшая в истории, есть также большие проблемы с трансферами и питанием, настоящий бардак, — отметил тренер. — ФИС (Международная федерация лыжного спорта) уже ничего не может сделать, чемпионат мира не перенесешь и не отменишь. Позиция международной федерации такова: если сомневаетесь, не выступайте, либо ты прыгаешь, либо — нет. Никто из-за претензий какой-либо команды ничего отменять не будет».

Главный тренер сборной России выразил надежду, что чемпионат мира — 2017 завершится для сборной России без травм. «Впереди три “веселых” дисциплины — ски-кросс, слоуп- стайл и хаф-пайп, и для нас главное, чтобы наши спортсмены остались после этих соревнований здоровыми, — сказал Долгов. — Это такой чемпионат мира, что скорей бы провести его и забыть».
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