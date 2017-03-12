Тренер: Последствия песчаной бури сделают опасными старты российских фристайлистов на ЧМ

Соревнования проходят 8—19 марта в Сьерра-Неваде. На данный момент у фристайлистов завершились финалы в лыжной акробатике и могуле, впереди финалы в ски-кроссе, хаф-пайпе и слоуп-стайле.

«В Испании все ужасно в плане организации чемпионата мира, у ски-кросса заезд будет вообще по камням и песку из- за прошедшей недавно песчаной бури, — рассказал Долгов. — Завтра сюда приедут сборные по ски-кроссу со всего мира, и у организаторов начнутся большие проблемы из-за недовольства команд. Трасса в этой дисциплине тут самая плохая, а, к тому же, все накрыло бурей и снег перемешался с песком. Это испортит инвентарь, а из-за тепла трасса будет опасной при обгонах — большой риск запнуться о снег кантами, упасть и получить травму».

По словам специалиста, чемпионат мира проводится в экстремальных условиях из-за чрезвычайно теплой погоды. «В Сьерра-Неваде днем +22 и снег плывет, соревнования надо было проводить гораздо раньше по срокам — до марта, — сказал Долгов. — Акробатам было также небезопасно выступать из-за прилипающих к снегу лыж, спортсмены рисковали получить серьезную травму. До квалификации у ребят была всего одна тренировка, да и ее парни закончили в половине первого ночи — это нонсенс».

Долгов подчеркнул, что в плане организации этот чемпионат мира по фристайлу и сноуборду — худший за многие годы. «Организация чемпионата мира худшая в истории, есть также большие проблемы с трансферами и питанием, настоящий бардак, — отметил тренер. — ФИС (Международная федерация лыжного спорта) уже ничего не может сделать, чемпионат мира не перенесешь и не отменишь. Позиция международной федерации такова: если сомневаетесь, не выступайте, либо ты прыгаешь, либо — нет. Никто из-за претензий какой-либо команды ничего отменять не будет».