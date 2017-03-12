Сборная России завоевала два золота в последний день ЧМ по лыжному ориентированию

Победителями мужской эстафеты стали Андрей Григорьев, Кирилл Веселов и Андрей Ламов. Серебро — у шведской команды (Мартин Хаммарберг, Ульрик Нордберг и Эрик Рост). Бронзу завоевали финны Теро Линнайнмаа, Юри Ууситало и Вилле Петтери Саарела.

В женской эстафете победу сборной России принесли Алена Трапезникова, Полина Фролова и Мария Кечкина. На втором месте — финки Мирка Суутари, Марьют Турунен и Салла Коскела, на третьем — чешки Петра Хансова, Кристина Колинова и Хана Ханчикова. Сборная Швеции из-за болезни двух спортсменок снялась с гонки.

По итогам чемпионата мира — 2017 победителем медального зачета стала сборная Швеции. На ее счету семь наград (пять золотых и две серебряных). Второе место заняла сборная России с 11 медалями (три золотых, шесть серебряных и две бронзовых). Следом расположились команды Болгарии (1−0−0), Финляндии (0−1−4), Норвегии (0−0−2) и Чехии (0−0−1).

В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимали участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки.