Сборная России завоевала два золота в последний день ЧМ по лыжному ориентированию
КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Представители сборной России завоевали две золотых медали в последний день чемпионата мира по лыжному ориентированию, проходившего в Красноярске. Российские спортсмены первенствовали в мужской и женской эстафетах, сообщает
пресс-служба мирового первенства.
Победителями мужской эстафеты стали Андрей Григорьев, Кирилл Веселов и Андрей Ламов. Серебро — у шведской команды (Мартин Хаммарберг, Ульрик Нордберг и Эрик Рост). Бронзу завоевали финны Теро Линнайнмаа, Юри Ууситало и Вилле Петтери Саарела.
В женской эстафете победу сборной России принесли Алена Трапезникова, Полина Фролова и Мария Кечкина. На втором месте — финки Мирка Суутари, Марьют Турунен и Салла Коскела, на третьем — чешки Петра Хансова, Кристина Колинова и Хана Ханчикова. Сборная Швеции
По итогам чемпионата мира — 2017 победителем медального зачета стала сборная Швеции. На ее счету семь наград (пять золотых и две серебряных). Второе место заняла сборная России с 11 медалями (три золотых, шесть серебряных и две бронзовых). Следом расположились команды Болгарии (1−0−0), Финляндии (0−1−4), Норвегии (0−0−2) и Чехии (0−0−1).
В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимали участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки.
Чемпионат мира по лыжному ориентированию стал первым тестовым мероприятием зимней Универсиады 2019 года. Лыжное ориентирование вместе с фристайлом и хоккеем с мячом на предстоящей Универсиаде будет входить в дополнительную спортивную программу, обязательными видами являются биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки,
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