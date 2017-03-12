Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе этап КМ в Скво-Вэлли

Шиффрин в субботу показала в сумме двух попыток время 1 минута 39,48 секунды. Второй результат у чешки Шарки Страховой (1 минута 40,51 секунды). Замкнула тройку австрийка Бернадетта Шильд (1.40,56).

Россиянка Екатерина Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку, а Ксения Алопина не смогла финишировать в первой попытке.