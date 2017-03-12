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12 марта 2017, 1:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе этап КМ в Скво-Вэлли

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей соревнований по слалому на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли (США).

Шиффрин в субботу показала в сумме двух попыток время 1 минута 39,48 секунды. Второй результат у чешки Шарки Страховой (1 минута 40,51 секунды). Замкнула тройку австрийка Бернадетта Шильд (1.40,56).

Россиянка Екатерина Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку, а Ксения Алопина не смогла финишировать в первой попытке.
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