Сундбю из-за Устюгова может пропустить финал Кубка мира
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, гарантировавший себе Большой хрустальный глобус за один этап Кубка мира до конца сезона, заявил, что может пропустить финал в Канаде.
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32-летний спортсмен одной из причин, по которым он задумался о том, чтобы не участвовать в канадской гонке, назвал отсутствие россиянина Сергея Устюгова.
— Это может быть третьей гонкой за тринадцать дней, — цитирует VG Сундбю. — Пока не решил, ехать в Канаду или постараться побороться с с сильнейшими марафонцами в Рене и Лиллехаммере. Прямо сейчас второй вариант привлекает больше. Я уже выиграл Кубок мира и Сергей Устюгов не выступит в Канаде, поэтому меня искушает вариант попробовать свои силы
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