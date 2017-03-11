Сундбю из-за Устюгова может пропустить финал Кубка мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

32-летний спортсмен одной из причин, по которым он задумался о том, чтобы не участвовать в канадской гонке, назвал отсутствие россиянина Сергея Устюгова.