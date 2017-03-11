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11 марта 2017, 22:51 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Сундбю из-за Устюгова может пропустить финал Кубка мира

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, гарантировавший себе Большой хрустальный глобус за один этап Кубка мира до конца сезона, заявил, что может пропустить финал в Канаде.

Норвежец <span class=error>Мартин</span> Йонсруд <span class=error>Сундбю</span> гарантировавший себе Большой хрустальный глобус за один этап Кубка мира до конца сезона заявил что может пропустить финал в Канаде. Увеличить
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32-летний спортсмен одной из причин, по которым он задумался о том, чтобы не участвовать в канадской гонке, назвал отсутствие россиянина Сергея Устюгова.

— Это может быть третьей гонкой за тринадцать дней, — цитирует VG Сундбю. — Пока не решил, ехать в Канаду или постараться побороться с с сильнейшими марафонцами в Рене и Лиллехаммере. Прямо сейчас второй вариант привлекает больше. Я уже выиграл Кубок мира и Сергей Устюгов не выступит в Канаде, поэтому меня искушает вариант попробовать свои силы где-то еще.
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