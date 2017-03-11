Японец Акито Ватабэ победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Японец Акито Ватабэ стал победителем этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло.
В субботу Ватабэ, ставший седьмым в прыжковой части соревнований, первым преодолел 10-километрвую дистанцию с результатом 23 минуты 48,8 секунды. Второе и третье места заняли немцы Эрик Френцель (+0,4) и Бьёрн Кирхайзен (+14,1).
Россияне участия в старте не принимали.
Следующий этап Кубка мира пройдет 15 марта в норвежском Тронхейме.
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