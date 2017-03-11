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11 марта 2017, 21:37 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Японец Акито Ватабэ победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Японец Акито Ватабэ стал победителем этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло.

В субботу Ватабэ, ставший седьмым в прыжковой части соревнований, первым преодолел 10-километрвую дистанцию с результатом 23 минуты 48,8 секунды. Второе и третье места заняли немцы Эрик Френцель (+0,4) и Бьёрн Кирхайзен (+14,1).

Россияне участия в старте не принимали.

Следующий этап Кубка мира пройдет 15 марта в норвежском Тронхейме.
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