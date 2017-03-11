Марит Бьорген: Многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено

— Если те, у кого есть астма, не примут лекарство, то у них будут проблемы с легкими, — цитирует NRK Бьорген. — Думаю, что многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено.

Напомним, что ранее врач сборной Норвегии Петер Ольберг сообщил, что порядка 50−70 процентам лыжников команды, представляющих страну на чемпионате мира-2017 в Лахти, поставили диагноз «астма».