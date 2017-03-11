Марит Бьорген: Многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено
Норвежка Марит Бьорген считает, что многие лыжники просто завершат карьеру, если противоастматические препараты будут запрещены. Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции намерен обсудить с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос об ужесточении применения спортсменами препаратов от астмы.
— Если те, у кого есть астма, не примут лекарство, то у них будут проблемы с легкими, — цитирует NRK Бьорген. — Думаю, что многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено.
Напомним, что ранее врач сборной Норвегии Петер Ольберг сообщил, что порядка 50−70 процентам лыжников команды, представляющих страну на чемпионате мира-2017 в Лахти, поставили диагноз «астма».
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