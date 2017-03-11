Победителем стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, вторым финишировал Ийво Нисканен из Финляндии, россиянин Александр Бессмертных стал третьим.



Казахстанец Алексей Полторанин завершил гонку с 17-м результатом.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Осло (Норвегия).

Мужчины. Индивидуальная гонка. 50 километров.

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2:02:59.7

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +9.9

3. Александр Бессмертных (Россия) — +1:15.2

…

17. Алексей Полторанин (Казахстан) — +4:57.2.