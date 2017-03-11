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11 марта 2017, 19:18 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Полторанин — 17-й в индивидуальной гонке этапа Кубка мира

Завершилась мужская индивидуальная гонка на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло.

Победителем стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, вторым финишировал Ийво Нисканен из Финляндии, россиянин Александр Бессмертных стал третьим.

Казахстанец Алексей Полторанин завершил гонку с 17-м результатом.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Осло (Норвегия).
Мужчины. Индивидуальная гонка. 50 километров.
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2:02:59.7
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +9.9
3. Александр Бессмертных (Россия) — +1:15.2

17. Алексей Полторанин (Казахстан) — +4:57.2.

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