Полторанин — 17-й в индивидуальной гонке этапа Кубка мира
Завершилась мужская индивидуальная гонка на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло.
Победителем стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, вторым финишировал Ийво Нисканен из Финляндии, россиянин Александр Бессмертных стал третьим.
Казахстанец Алексей Полторанин завершил гонку с 17-м результатом.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Осло (Норвегия).
Мужчины. Индивидуальная гонка. 50 километров.
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2:02:59.7
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +9.9
3. Александр Бессмертных (Россия) — +1:15.2
…
17. Алексей Полторанин (Казахстан) — +4:57.2.
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