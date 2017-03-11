Вяльбе: Устюгов провел отличный сезон, но главные победы у него впереди
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов провел замечательный сезон, но выдающиеся результаты спортсмену еще только предстоит показать. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В субботу россиянин занял 8-е место на дистанции 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Тройку призеров замкнул другой россиянин, Александр Бессмертных, еще три российских спортсмена в десятке сильнейших.
«Я считаю, что главная форма у Устюгова была на чемпионате мира, но и сегодняшнюю гонку он провел замечательно, — сказала Вяльбе. — Я хотела бы, чтобы этот сезон стал для Устюгова маленьким началом для еще более выдающихся сезонов. У него был отличный сезон, но выдающимся его можно будет называть тогда, когда Сергей выиграет Олимпийские игры, общий зачет Кубка мира, “Тур де Ски”. Вот это будет выдающимся сезоном».
По итогам дистанционного
«Устюгов изначально не планировал ехать на этап Кубка мира в Канаде, где будет еще три гонки, поэтому мы ни на что не рассчитывали, и на победу в общем зачете, в частности, — сказала Вяльбе. — Сегодня мы очень довольны результатами сборной России, все семь российских лыжников находятся в “пятнашке” — это очень и очень высокий результат».
Этап Кубка мира в Осло завершится в воскресенье женской гонкой на 30 км классическим стилем. Финальный этап Кубка мира, перенесенный из Тюмени в канадский Квебек, состоится
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