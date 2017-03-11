Вяльбе: Устюгов провел отличный сезон, но главные победы у него впереди

В субботу россиянин занял 8-е место на дистанции 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Тройку призеров замкнул другой россиянин, Александр Бессмертных, еще три российских спортсмена в десятке сильнейших.

«Я считаю, что главная форма у Устюгова была на чемпионате мира, но и сегодняшнюю гонку он провел замечательно, — сказала Вяльбе. — Я хотела бы, чтобы этот сезон стал для Устюгова маленьким началом для еще более выдающихся сезонов. У него был отличный сезон, но выдающимся его можно будет называть тогда, когда Сергей выиграет Олимпийские игры, общий зачет Кубка мира, “Тур де Ски”. Вот это будет выдающимся сезоном».

По итогам дистанционного масс-старта на 50 км норвежец Мартин Сундбю досрочно гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона. Таким образом, результат норвежца стал недостижим для Устюгова, который идет на второй строчке.

«Устюгов изначально не планировал ехать на этап Кубка мира в Канаде, где будет еще три гонки, поэтому мы ни на что не рассчитывали, и на победу в общем зачете, в частности, — сказала Вяльбе. — Сегодня мы очень довольны результатами сборной России, все семь российских лыжников находятся в “пятнашке” — это очень и очень высокий результат».