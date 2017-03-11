Норвежский лыжник Сундбю выиграл большой Хрустальный глобус в КМ-2016/17

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В субботу в Осло в рамках этапа Кубка мира состоялась гонка на 50 километров классическим стилем, в которой Сундбю одержал победу. Норвежец набрал 1626 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя россиянина Сергея Устюгова (1176).

Сундбю побеждал в общем зачете Кубка мира в сезонах 2013/14 и 2015/16, при этом он лишился большого Хрустального глобуса за сезон-2014/15 из-за дисквалификации.

Кроме того, 32-летний Сундбю выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в текущем сезоне.