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11 марта 2017, 18:11 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Норвежский лыжник Сундбю выиграл большой Хрустальный глобус в КМ-2016/17

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2016/17.

Норвежец <span class=error>Мартин</span> Йонсруд <span class=error>Сундбю</span> досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2016/17. Увеличить
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В субботу в Осло в рамках этапа Кубка мира состоялась гонка на 50 километров классическим стилем, в которой Сундбю одержал победу. Норвежец набрал 1626 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя россиянина Сергея Устюгова (1176).

Сундбю побеждал в общем зачете Кубка мира в сезонах 2013/14 и 2015/16, при этом он лишился большого Хрустального глобуса за сезон-2014/15 из-за дисквалификации.

Кроме того, 32-летний Сундбю выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в текущем сезоне.
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