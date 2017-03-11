Бессмертных подменил Устюгова на пьедестале

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Россиянин прервал свою суперсерию из семи подряд попаданий на подиум. Зато бронзу выиграл Александр Бессмертных!

Не прошло и недели с момента последней гонки в Лахти. Тогда, после серебра в марафоне на 50 км, Сергей Устюгов признавался, что до ужаса устал. К тому моменту позади были чудовищно тяжелый «Тур де Ски», этапы Кубка мира и пять дистанций чемпионата мира, на каждой из которых он выигрывал медаль. Больше всего спортсмена угнетало то, что он столько времени не был дома. Дня и даже месяца, когда Сергей уехал оттуда, он навскидку вспомнить не сумел. Зато с удовольствием рассказывал, как он соскучился по привычной еде.

— Что я сейчас хочу? Гречку да борща бы, — улыбался Устюгов.

Сергей этим сезоном заслужил куда большие радости, но даже после пяти медалей на чемпионате мира он не мог позволить себе и этого. Уже в ночь после марафона Устюгов с товарищами по команде отправился в Норвегию. Сначала Сергей принял участие на этапе Кубка мира в Драммене. В тяжелейшем городском спринте россиянин снова выиграл медаль — седьмую в семи последних гонках. И вот теперь — престижнейший в лыжных кругах марафон в Осло.

Бежать второй «полтинник» за неделю — вызов самому себе. Даже в Лахти «лосенок» признавался, что по ходу гонки к нему не раз закрадывались мысли: «А зачем тебе это надо? Успокойся уже»! Но всякий раз он заставлял себя терпеть и выбираться из глубины в лидирующую группу.

Это самое «надо», видимо, заставило Устюгова побежать марафон и в Осло. Хотя наверняка уже перед стартом Сергей понимал, что рассчитывать на подиум и сегодня ему будет очень тяжело. В норвежской столице днем было почти 10 градусов тепла. Для габаритного россиянина эта погода, мягко говоря, не самая оптимальная. Особенно на фоне усталости. Тот же Мартин Сундбю не бежал в Драммене, а, например, Иво Нисканен пропустил марафон в Лахти.

БРОНЗОВЫЙ РЕВАНШ БЕССМЕРТНЫХ.

Уже в начале гонки стало понятно, что она получится нервной, с попытками побега. Больше остальных с последним преуспел Нисканен. Где-то на 16 км, когда практически весь пелотон отправился «переобуваться», финн рванул вперед. За ним — Андрей Ларьков. Их преимущество над остальными миром выросло до 15−20 секунд.

Постепенно россиянин начал отставать от Нисканена, а Сундбю — догонять. Ближе к 22 км норвежцу удалось достать Иво. Ларьков, Турышев, Виценко и, увы, Устюгов были в 30−40 секундах. Между ними и двумя беглецами расположились три норвежца, Алекс Харви и Александр Бессмертных.

После этого разрывы только росли. К 30 км Нисканен и Сундбю оторвались от ближайших преследователей практически на минуту. Стало понятно, что их в этот день уже никто не догонит. И что практически наверняка Мартин на финише убежит от Иво. Забегая вперед, скажем, что так оно и получилось.

А вот с третьим местом на тот момент было ясно далеко не все. Претендовали на него все те же пять человек. За 15 км до финиша норвежцы попытались сбросить с хвоста Харви и Бессмертных, надеясь превратить разборки за третье место в междусобойчик. Не тут-то было! Россиянин и канадец вцепились в них мертвой хваткой и спустя несколько минут работы в сумасшедшем темпе норвежцы поняли, что их план провалился.

За 5 км до финиша Александр все-таки начал отставать. Россиянину тяжело давался очередной подъем — и конкуренты не преминули этим воспользоваться. Казалось, Бессмертных их уже догонит. И после обиднейшего четвертого места в «разделке» на чемпионате мира россиянин снова останется на расстоянии вытянутой руки от пьедестала.

Вот только сам Александр Бессмертных имел свое мнение на этот счет. Сначала он на «зубах» приблизился к Рете, Дюрхеугу, Холунну и Харви. Затем выбрался вперед на заключительном подъеме. И, наконец, блестяще отработал в финишном створе. Наверное, особенно приятно для россиянина было обыграть на несколько сотых Никласа Дюрхеуга — того самого, которому он совсем немного проиграл на чемпионате мира в борьбе за все ту же бронзу на 15 км. Пусть не равноценный, но все-таки реванш.

Поразительно, но в топ-15 лучших оказались все семь россиян. С учетом того, что на Олимпийских играх-2018 марафон будет «классикой» это добавляет поводов для оптимизма.

УСТЮГОВ: ПОРА ДОМОЙ.

Лыжи в этом сезоне на этом еще не закончены. Впереди этап в Квебеке. Но вот Сергея Устюгова мы там не увидим. Ехать на финал Кубка мира в далекую Канаду он не горел желанием изначально. Да и особого смысла в этом уже нет — на победу в общем зачете он не претендует. Слишком далеко оторвался Мартин Сундбю. Другое дело, если бы финал, как и планировалось, прошел в Тюмени. Но тут уж вопросы не к Устюгову.

Сергей же к несказанной для себя радости возвращается в Россию. 8 апреля он выступит на «Югорском марафоне» в Ханты-Мансийске. Перед этим, возможно, побежит на национальном чемпионате. Но для Устюгова это все только в удовольствие. Все задачи на этот сезон с лихвой перевыполнены. И теперь он, наконец, может повидаться с семьей, друзьями и, в конце концов, поесть борща и гречки. Наверное, только после этого Сергей осознает, каких дел натворил и сколько радости принес России в этом сезоне.

Осло (Норвегия). Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 50 км (К).

1. Сундбю (Норвегия) — 2:02.59,7. 2. Нисканен (Финляндия) — отставание 9,9. 3. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.15,2. 4. Рете (Норвегия) — 1.15,2. 5. Дюрхеуг (Норвегия) — 1.15,2. 6. Харви (Канада) — 1.15,4. 8. УСТЮГОВ (Россия) — 2.35,0. 9. ЛАРЬКОВ (Россия) — 2.35,2. 10. ТУРЫШЕВ (Россия) — 2.42,2. 11. ВИЦЕНКО (Россия) — 3.20,9… 13. ЯПАРОВ (Россия) — 3.56,5… 15. ГЛАВАТСКИХ (Россия) — 4.22,1.