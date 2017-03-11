Мария Кечкина принесла сборной России первое золото ЧМ-2017 по лыжному ориентированию

«Сегодня в лидерах в течение всей дистанции шли представительницы сборной России, которые в итоге и разделили между собой все призовые места. Первой финишировала Мария Кечкина из Пермского края, на втором месте — Алена Трапезникова из Хабаровского края, на третьем — Полина Фролова из Красноярского края», — говорится в сообщении.

В гонке на длинную дистанцию среди мужчин первым финишировал швед Эрик Рост. На втором месте — россиянин Кирилл Веселов, на третьем — норвежец Ларс Мохолдт.

Медаль Кечкиной стала первой золотой наградой российской команды на домашнем мировом первенстве, стартовавшем 7 марта. В медальном зачете на счету сборной Швеции пять золотых медалей и одна серебряная, у россиян — одна золотая, шесть серебряных и две бронзовых награды, у Болгарии — одно золото, у финнов — три бронзы, у Норвегии — две бронзы.

В чемпионате мира по лыжному ориентированию принимают участие более 120 спортсменов из 21 страны. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» в районе Николаевской сопки. Эксперты считают условия в Красноярске близкими к идеальным — комплекс со всех сторон окружен лесным массивом с различным рельефом, что позволяет спланировать интересные дистанции.