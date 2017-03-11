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11 марта 2017, 17:03 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские конькобежцы не выступят в командном спринте в финале КМ в Ставангере

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы не выступят в командном спринте в финале Кубка мира в норвежском Ставангере, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

В этом виде программы россияне шли пятыми в общем зачете дисциплины.

Потенциальные участники командного спринта Денис Юсков и Руслан Мурашов в воскресенье будут бороться за общий зачет на дистанциях 1500 и 500 м соответственно.
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